Keosseián anuncia llegada de refuerzos para Olimpia y habla de Costly

Tegucigalpa, Honduras.

Después de unas vacaciones por Uruguay, el técnico del Olimpia, Manuel Keosseián regresó al país para tomar el control del club de cara al torneo Clausura 2018-2019, donde además adelantó el tema de las bajas y los refuerzos que estarían llegando.

"Van a venir dos más seguros, que pueden ser tres, pero todavía no están culminadas las negociaciones central y dos hombres de ofensiva", indicó.

El técnico uruguayo no quiso dar pistas de los dos o tres refuerzos extranjeros que llegarían al club. "Son jugadores de fútbol, para mí la nacionalidad no tiene mucha importancia y son jugadores que le pueden aportar mucho a Olimpia".

Además habló sobre el tema de la salida del defensa argentino Esteban Espíndola.

"Espíndola es un muy buen jugador, pero yo necesito otro tipo de jugador para esa zona, pero él es muy bueno. Sabés que las decisiones las debe tomar el entrenador y no sabía que había revuelo por Espíndola, pero bueno, así es el fútbol, él se va y viene otro".

Cuando se le consultó por el interés que tiene la directiva del Olimpia por el jugador Kervin Arriga, Manolo fue directo. "Yo lo quisiera tener en el equipo".

Y en cuanto a otros futbolistas del campo nacional que podrían interesarle. "Hay muchos, pero hay jugadores que los equipos no los dan y por eso digo que la idea es traer dos o tres muchachos que están jugando a fuera".

Uno de los temas que también se refirió fue al posible retorno de Carlo Costly. "Tengo que hablar con Carlo porque yo sé todo lo que significa él, un gran profesional, un gran jugador, pero si tengo que hablar algunas cosas con él".

Y agregó: "Condiciones no, pero si es un jugador con trayectoria, mucha calidad y hay cosas que las tengo que hablar con él para tomar una decisión conjunta".

Manolo tiene un buen concepto del delantero. "Carlo es un jugador que necesita continuidad y no sé si va tener. Me gustaría que esté, pero no sé si él va querer determinadas condiciones".

También explicó que no ha existido ningún acercamiento con el exdefensor del Marathón Cau Fernandes. "Lo de Caue no lo he hablado. Es zaguero que está por venir es otro".

Sobre el fichaje de Emiliano Bonfigli. "Lo vi en los vídeos y hablé con gente que yo conozco y creo que las características que él tiene le vienen bien al equipo"

En cuanto a los rumores del interés del jugador Pablo Azcurra. "Es una posibilidad, pero prioridad es otra. Azcurra puede ser un plan B, hay otro jugador con el que el club está hablando".

Mientras que el regreso de Kevin Álvarez a las filas merengues. "En principio pasaba por él, terminaba su contrato, se iba y ahora no sé fue. Eso lo voy hablar ahora personalmente con la directiva".

Y agregó. "Al momento de terminar el campeonato, Kevin se iba y ahora está acá, es un gran jugador, le tengo mucho aprecio y mucho cariño, ahora está la posibilidad y habría que verlo".

Otro de los adelantos que dio Manolo es que dos de los jugadores que estaban con la UPNFM no serán prestados por el club. "Yo pedí que volvieran, dos seguro no, Jairo Róchez seguramente se vaya a otro equipo, Benguché quiero que se quede y Álvarez seguramente".