Maynor Figueroa es tentado por el Peñarol

Montevideo, Uruguay.

El experimentado defensor hondureño Maynor Figueroa reconoció que ha tenido acercamientos con el histórico club Peñarol de Uruguay.

Medios sudamericanos informaron que el capitán de la Selección Nacional era uno de los objetivos del cuadro aurinegro, y en entrevista con Cinco Deportivo, Figueroa reconoció que ha tenido pláticas con esta escuadra.

“No hay nada confirmado o concreto por el momento. Contacto directo no ha existido, pero casualmente me confirmó mi agente que había tenido acercamientos, pero nada oficial y habrá que esperar”, dijo el jugador, que hace unas semanas no fue renovado por el Dallas de la MLS.

Desde hace unas semanas, Figueroa también ha sido vinculado con los Xolos de Tijuana de México, que dirige su exentrenador Óscar Pareja.

“Totalmente falso lo de Xolos y es totalmente falso lo que se ha dicho. Si bien es cierto trabajé durante tres años con Óscar Pareja, de momento no tengo nada concreto y por ahora solo estoy enfocado en la familia”.

Sobre su salida del equipo de la MLS, donde era uno de los referentes, aclaró el por qué no renovó.

“Terminé mi contrato con el FC Dallas; fue una renovación completa, con nuevo entrenador y quieren jugadores jóvenes. Solo les agradezco por el trato que me dieron”, señaló.

Tampoco descartó volver algún día volver al Olimpia. “De que me gustaría regresar al Olimpia, por supuesto que sí, fue el equipo que me dio la oportunidad de salir al extranjero y sería bonito. De este momento no hay nada y las prioridades están siendo otras”, explicó.

Asegura que analizará las propuestas que lleguen y tratará de hacer la mejor elección.

“No tengo prisa por firmar porque puedo ser contratado en cualquier momento, pero que se haga lo que Dios quiera. Estoy esperando, soy profesional”, explica el defensor de la Selección de Honduras.