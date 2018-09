La sensible baja que tendrá Motagua para la vuelta ante Tauro FC

Tegucigalpa, Honduras.

Una contractura muscular en la pierna derecha tiene a Matías Galvaliz fuera del partido de vuelta de las semifinales de la Liga Concacaf contra el Tauro FC. El volante argentino jugó los primeros 45 minutos en la ida pero en el desarrollo del juego contra los panameños sintió un malestar muscular y por eso pidió el cambio.

"Sí lamentablemente venía de una lesión y cuando arrancó el partido en la primera jugada sentí de nuevo el malestar. Aguanté todo el primer tiempo pero después tomé la decisión de salir porque no quería arriesgarme ni perjudicar a mi equipo".

Galvaliz ahora deberá descansar lo suficiente para reponerse al cien. "Estaba perjudicando al equipo, vengo con ese malestar muscular desde hace unas semanas. Traté de descansar lo suficiente para estar en estos partidos pero recaí por acelerar el proceso. Pienso que mi recuperación se va a demorar un poquito más".

"La cancha estaba rápida, mucha arena y es un condimento extra para que me haya lesionado. Ahora me toca recuperarme. No voy a estar contra Honduras EP y posiblemente ante Tauro. No quiero que me vuelva a pasar lo que me ocurrió y recaer de nuevo. Tengo que volver al cien por ciento".

Gavaliz aseguró que "no es el resultado que esperábamos pero la verdad es que el gol de visitante nos suma mucho y con un resultado a favor de 1-0 podemos pasar. Más allá de que perdimos pienso que podemos jugar a estadio lleno y vamos a pasar".