Teófimo López: "Mayweather y Pacquiao me dicen que tengo un futuro brillante"

Las Vegas, Estados Unidos.

Grandes estruendos se escuchan en el afamado gimnasio Top Rank. Son los golpes del hondureño Teófimo López. El boxeador catracho compartió con LA PRENSA su proceso de recuperación luego de fracturarse la muñeca. Se prepara para su próximo combate y está seguro de que en 2019 peleará por el título mundial en peso ligero.

El boxeador de 21 años no tiene problemas con el español y su padre, del mismo nombre, oriundo del barrio sampedrano Paz Barahona, le inculcó el amor a Honduras. En el escenario deportivo donde pasaron muchas glorias del boxeo, incluyendo a Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, el catracho se prepara para conquistar grandes batallas.

Su amor por este deporte nació desde muy temprano. “Todo comenzó a los seis años. Fui a un gimnasio con mi papá, él solo iba a entrenar y pasó a gustarme más o menos. Estuve entrenando de mascota y luego mi padre me dijo que quería concentrarse conmigo en la carrera”, citó Teófimo. Aunque recalcó que en su infancia no fue un niño peleón.

A mediados de julio, Teo, quien se autodenomina The Takeover (el que tiene el control), derrotó por nocaut al brasileño William Silva. En esa pelea, desde el primer round se fracturó la muñeca derecha, fue operado y le colocaron una placa de titanio.

“Eso me afectó, pero no podía decirle a la gente que estaba golpeado, si lo decía podía perder. Iba a ser malo en mi récord”, aseguró el pugilista.

Agregó que “la placa de titanio no me puede afectar, el doctor me dijo que me puede quitar eso en el futuro. Le dije que no porque eso hará que mi mano sea más fuerte. Puedo pelear así, pegaba más duro y ahora golpeo más fuerte, no hay problema”.

Gran presente y futuro

Lleva 10 combates ganados, ocho por nocaut y ninguna derrota. Teófimo se encuentra en la clasificación de los 10 mejores prospectos del peso ligero (135 libras). En cada combate siempre llega identificado con los colores hondureños.

“Es un orgullo representar al país. Peleo por Honduras, estuve en los Juegos Olímpicos (Río 2016) y ahora ya estoy a nivel profesional”.

Debido a su creciente carrera considera que es su mejor momento. Incluso ha sido invitado constantemente a los programas deportivos de Estados Unidos y México que se especializan en el boxeo. El próximo año ansía ser campeón del mundo.

“Todo cambia para mejor, ahora tengo que pelear por Honduras, en este 2019 voy a pelear por el título mundial. Quiero que la gente tenga esperanza en Honduras y Centroamérica”.

El 8 de diciembre combatirá en el Madison Square Garden de New York. “Estamos buscando rival, será alguien de buen recorrido porque eso me ayudará para pelear por el título”.

Ante la mirada de su equipo de trabajo, resaltó: “Estoy en un sueño. Solo hago mi trabajo, ganar peleas y lo que venga. Si lo gano (título mundial) podré hacer más cosas por mi familia, mi país y ayudar a niños, quiero que les guste el boxeo”.

En el mundo del boxeo se ha codeado con muchas personas, entre ellas los prestigiosos Mayweather y Pacquiao, ambos lo han visto pelear y lo han aconsejado.

“Mayweather es un tipo que solo piensa en él, me dice que tengo un futuro brillante, que yo sí puedo boxear. Pacquiao me expresó que ponga a Dios primero, siempre tenga fe y que tengo un futuro brillante. Escuchar esas cosas de los campeones es algo motivante”, dijo.

El boxeador confesó que al momento de subirse al ring lo que piensa es que “estamos aquí ahora... vamos a matar al rival y dar un buen show, a bailar y después a comer baleadas”.