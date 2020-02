"1917" triunfadora de los los Premios Bafta 2020 con siete premios

Londres, Reino Unido.

El filme "1917", de Sam Mendes, fue la gran triunfadora de la 73 edición de los Premios Bafta al alzarse con siete galardones, incluyendo el de mejor película y mejor director.

La cinta bélica, que recorre la historia de dos amigos por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, arrancaba la noche londinense con nueve nominaciones y terminó llevándose siete máscaras doradas.

"1917" se hizo con los Bafta a mejor película, mejor director, mejor filme británico, mejor sonido, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales.

Decepción

"Joker", que partía con más nominaciones que nadie en esta edición de los Bafta, se tuvo que conformar con tres premios. La película de Todd Phillips se hizo con el Bafta a mejor música original, mejor casting y mejor actor, por la interpretación de un Joaquin Phoenix que hizo un llamamiento a la diversidad y a la inclusión de razas al recoger su premio.

En tercer lugar en el ránking de triunfadores de la noche estuvo "Parasite". El largometraje dirigido por Bong Joon Ho doblegó a 'Dolor y gloria', del español Pedro Almodóvar, y se llevó el Bafta a mejor película de habla no inglesa, además del de mejor guion original.

"Pensaba que no lo ganaría por estar en una lengua extranjera", explicó al recoger el premio Bong Joon Ho.

Las grandes perjudicadas de la noche fueron "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood". Ambas optaban a diez máscaras, pero solo el film de Tarantino rascó algo, al hacerse con el Bafta a mejor secundario para Brad Pitt.

"Judy", el biopic sobre la vida de Judy Garland conquistó el Bafta a mejor actriz, por el papel interpretado por Renée Zellweger, mientras que "Marriage Story" solo pudo llevarse el de mejor actriz secundaria en la figura de Laura Dern.





"Jojo Rabbit", "For Sama", "Little Women", "Bombshell" y "Bait" ganaron un Bafta cada una.

"Klaus", el film animado del español Sergio Pablos, venció en la categoría de mejor película animada.