Jared Leto en primer tráiler de "Morbius", spin-off de "Spider-Man"

El actor Jared Leto se dejó ver como el antihéroe de Marvel llamado Morbius, un spin-off de "Spider-Man", en el primer trailer de la cinta.

Leto, que anteriormente interpretó al Joker (Guasón) en "Escuadrón Suicida" de DC Comics, estelariza la cinta en donde encarna a un vampiro.

El nuevo tráiler de la cinta presenta las primeras imágenes de Jared Leto como Morbius, además de contar con una aparición de Michael Keaton al final del avance, pero no está claro si está repitiendo su papel de Vulture (Spider-Man: Homecoming).

"Morbius the Living Vampire", que apareció originalmente en los cómics de Marvel como un villano de Spider-Man, también conocido como el Dr. Michael Morbius, es un médico que sufre una rara enfermedad en la sangre.

En la búsqueda de una cura el personaje termina convirtiéndose en un pseudo vampiro, ganando algunas cualidades de los murciélagos como ecolocalización y la sed por la sangre.

Según The Verge, a diferencia de "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far From Home" de Marvel Studio y Disney, la película de Morbius pertenece directamente a Sony Pictures, al igual que "Venom" de Tom Hardy.

Con Jared Leto como protagonista, el filme también cuenta con las actuaciones de Matt Smith, Adria Arjona (hija de Ricardo Arjona), Tyrese Gibso y Jared Harris entre otros.

