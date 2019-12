"In the Heights" de Lin-Manuel Miranda estrena primer trailer

Nueva York, EEUU.

El actor y creador Lin-Manuel Miranda desveló las primeras imágenes de su filme "In the Heights" con el lanzamiento del tráiler de la película, que revela un dinámico musical que gira entorno a la celebración de la unidad y variedad latina de Nueva York.

El avance de la cinta, de poco más de dos minutos, fue presentado por el intérprete de origen puertorriqueño en el corazón de Washington Heights, el barrio de mayoría latina donde sucede la historia de esperanza y superación que cuenta el filme, y donde también se rodó.

"Empecé a escribir este 'show' cuando tenía 19 años, a seis manzanas de aquí, donde viven mis padres", contó Miranda en el exclusivo evento de presentación en el Restaurante 809.

Miranda estuvo acompañado por el director de la película, el estadounidense de ascendencia asiática Jon M. Chu, responsable de la película "Crazy Rich Asians", y por la guionista, Quiara Alegria Hues, ganadora de un premio Pulitzer.

"Yo crecí en una familia de inmigrantes, y la comunidad, la lucha por la supervivencia, la lucha por el derecho a soñar era todo para mí", explicó en el evento Chu.

"Cuando vi esta historia significó mucho para mí y pensé que yo sabía cómo hacer esta película, cómo expresarlo", dijo el cineasta, que describió a Miranda, responsable también del exitoso musical "Hamilton", como "el Shakespeare de nuestro tiempo".

Un elenco latino

Acompañaron a Miranda y Chu buena parte del elenco, que Miranda describió como un "dream team": Anthony Ramos, que interpreta el papel protagonista, Corey Hawkins, conocido por su papel en "Straight Outta Compton", la cantante Leslie Grace, Melissa Barrera, de la popular serie "Vida" y Dascha Polanco, de "Orange is the New Black".

Además, Jimmy Smits, de las películas "Star Wars", Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega y Stephanie Beatriz, de "Brooklyn Nine-Nine".

El elenco principal de cinta incluye a la cantante Leslie Grace

La cinta está basada en el primer musical de Miranda "In the Heights", que llegó a Broadway en 2008, año en el que fue nominado a 13 premios Tony, de los que finalmente se llevó 4, entre ellos el de mejor musical.

Aunque Miranda interpretaba en el musical al personaje protagonista, Usnavi de la Vega, en esta ocasión lo encarna el actor Anthony Ramos, que también participó en "Hamilton" en 2015 y que en 2018 formó parte del elenco de "A Star is Born" de Bradley Cooper.

Ramos reveló que cuando vio el musical de "In the Heights" hace más de una década, fue la primera vez que pudo sentirse identificado con los personajes de una obra.

Tanto el musical original como el largometraje giran entorno a la vida del barrio neoyorquino "In The Heights", en el norte de Manhattan, donde nació y creció el propio Miranda, y que cuenta con una población predominantemente latina, especialmente dominicana.

"Usnavy era un chico con grandes sueños pero él estaba en una caja de la que no sabía cómo salir", recordó el joven actor de familia puertorriqueña, que interpreta a un personaje con grandes aspiraciones atrapado en la rutina del pequeño supermercado de barrio que regenta.

"Un sueño no es como un diamante brillante. No hay atajos y a veces es duro", se oye a Usnavy decir en el tráiler.

Por su parte, Merediz, que interpreta el papel de la abuela Claudia, como ya hizo en el musical de Broadway, describió la historia de "In the Heights" como "universal": "Es sobre familia, el sentimiento de pertenencia. Seas del estado de Washington o de Washington Heights, todo el mundo puede sentirse identificado".

El director de la cinta zanjó el evento pronosticando el impacto del largometraje: "No se puede cambiar un mundo que no quiere cambiar, pero nunca hay que subestimar el poder que tiene el plantar una semilla, y creo que esta película es una de esas semillas que puede cambiar muchas vidas".