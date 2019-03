"Once Upon a Time in Hollywood" estrena su primer trailer

Redacción.



La nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood" (Había una vez en Hollywood), protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, estrenó su primer trailer.



El espectacular avance nos sumerge por completo en una particular versión del Hollywood de 1969.



La película relata la vida del famoso asesino Charles Manson, (uno de los criminales más peligrosos de EEUU) quien será interpretado por Damon Herriman. Narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble Cliff Booth (Pitt) tratan de hacerse un lugar en la industria.







Margot Robbie interpreta el papel de Sharon Tate, la actriz y modelo que fue asesinada por Manson en 1969.







La historia se basa en "La Familia", secta criminal liderada por Manson. Sin embargo, los avances indican que el macabro asesinato de Tate no será el enfoque principal de la película sino la historia protagonizada por Pitt y DiCaprio.

Este será el noveno filme de Quentin Tarantino, y se estrena en EEUU el 26 de julio de este año.