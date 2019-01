Spider-Man hace 'mega spoiler' a fans de Avengers

Estados Unidos.

Spider-Man: Far From Home estrenó hoy su nuevo trailer haciendo un mega spoiler a la esperada Avengers: Endgame.

La nueva hisotria de Spider-Man ocurre en un mundo post Avengers: Endgame, en donde el joven Peter Parker (Tom Holland) aparece viajando a Europa con un amigo, tratando de vivir como un adolescente normal.

Durante este viaje el hombre arácnido se encuentra con otras figuras del Universo Marvel como Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Destacadamente ausente está Iron Man/ Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien se ha desempeñado como la figura paterna de Parker en el actual Universo Cinematográfico de Marvel y apareció en Spider-Man: Homecoming, algo que suma a la especulación de su muerte en Endgame.

El tráiler de Spider-Man: Far From Home llegó en un momento curioso, dado que Avengers: Infinity War vio como este se evaporaba junto con la mitad de todas las criaturas vivas cuando Thanos chasqueaba los dedos. Por lo tanto, debido a que Spider-Man ya ha "muerto" en esa película, tendrá que ser revivido en Endgame para continuar en esta secuela.

Así que, de una manera indirecta, ver a Peter Parker vivo en Spider-Man: Far From Home es una confirmación de que Spidey y otros resucitarán en Avengers: Endgame.

Spider-Man: Far From Home vuelve a contar con las actuaciones de Zendaya (M.J.), Michael Keaton (Adrian Toomes/Vulture), Jon Favreau (Happy Hogan) y Marisa Tomei (tía May), además del integró de el Jake Gyllenhaal, quien interpreta al nuevo enemigo de Spidey, Mysterio/Quentin Beck; Mientras que Samuel L. Jackson y Cobie Smulders, volverán a interpretar su papel de los Vengadores como Nick Fury y la agente de S.H.I.E.L.D. María Hills.

Dirigida por John Watts, Far From Home será la primera película oficial de Marvel (a pesar de haber sido realizada en colaboración con Sony) que saldrá después de Avengers: Endgame, que estrena en cines en abril de 2019.

Marvel tiene otras películas en trámite, entre ellas Guardians of the Galaxy 3 y una secuela del exitoso Black Panther de 2018.

Spider-Man: Far From Home se estrenará en cines el en julio de 2019.