Hondureña, experta en robótica, lidera proyecto de científicos en Londres

Londres, Inglaterra.

Desde que estaba en la escuela la hondureña Ana Lucía Cruz (31) sentía pasión por la física y la matemática. "Disfrutaba ver a mi padre, ingeniero y catedrático, hablar sobre el tema y me fascinaba". Actualmente dirige una red de 44 científicos en Londres, Inglaterra y representa a su país por todo lo alto.



Cruz trabaja al frente de un proyecto europeo en Robótica Médica (DIH-HERO) y el Robotics Forum (red interna de científicos).



Siempre tuvo claro que quería sumergirse en este mundo, por ello al concluir la licenciatura comenzó a buscar una oportunidad de estudio en el extranjero.

"En 2011 viajé a Francia con el apoyo de mis padres para hacer mi maestría y doctorado, luego me mudé a Londres y apliqué al Imperial College", dijo Cruz.





En su trabajo, ella es el contacto principal en cuanto a robótica, colabora con científicos líderes en sus campos, organiza conferencias y proyectos con otros campus universitarios y empresas líderes en el campo.



La dedicación de la catracha también le ha valido muchos reconocimientos como el très honorable (la distinción más alta) por su tésis doctoral French National Institute for Research in Digital Science and Technology. Fue conferencista en la ceremonia de fin de año del banco CIC en Les Invalides (Un complejo arquitectónico en Paris, especialmente conocido por albergar los restos mortales de Napoleon), entre otros logros.



"He tenido la oportunidad de ser una de las autoras del próximo UK White Paper en Robótica Quirúrgica". Un proyecto que brinda soluciones robóticas en diversos campos importantes para sociedad como la salud. Además, brindan apoyo a las pequeñas y medianas empresas en este ámbito. En 2020, por ejemplo, crearon robots para hacerle frente a la pandemia y crearon robots para la aplicación de vacunas, transporte de alimentos y medicinas, así como desinfección de espacios y mucho más.



Aunque todo esto le llena de orgullo, asegura que su mayor anhelo es ejecutar proyectos para la educación de niños con escasos recursos de Honduras y acercarlos a la robótica y programación.





Con información de Ruta 5.