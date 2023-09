Errores de conducción que se pueden prevenir

Ningún conductor es perfecto y ninguna técnica de manejo es infalible. Sin embargo, existen hábitos que, por desconocimiento o simplemente de forma inconsciente, se desarrollan y pueden resultar perjudiciales tanto para su vehículo como para su seguridad en la carretera.

Hemos elaborado una lista de costumbres de conducción dañinas que debe evitar a toda costa:

No usar el freno-motor cuando esté bajando por una empinada cuesta en carretera, lo más recomendable es que deje engranada su caja de cambios en una posición de revolución baja (2da, 3ra o por mucho 4ta) y permita que el motor frene o mantenga bajo control la velocidad de su vehículo.

No se permita bajar en marcha suelta e ir deteniendo prolongadamente el auto sólo con el sistema de frenos pues recalentará peligrosamente las fricciones y discos, lo que conlleva a desgaste prematuro. Si bien las frenadas de emergencia son inevitables, mediante anticipar dónde se detendrá y mantener la distancia prudente entre usted y el coche que le antecede podrá hacer uso de los frenos de forma gentil y sin frenadas bruscas, lo que alargará la vida útil del sistema completo.

Colocar la mano sobre la palanca de cambios. El embrague es un sistema muy sensible y preciso que le permite seleccionar las marchas apropiadas de acuerdo con la velocidad de conducción. Pero si mientras usted acelera reposa su mano innecesariamente sobre la palanca de cambios mecánica, corre el riesgo de someter los engranajes selectores a una presión que provocará prematuramente desgaste. Mantenga en todo momento ambas manos en el timón.

Seleccionar reversa con el vehículo en movimiento. Los vehículos modernos tiene dispositivos que evitan que usted inadvertidamente seleccione la marcha en reversa mientras se mueve hacia adelante, pues el daño en los sincronizadores de la caja es fatal. Pero muchos coches no disponen de ello, por lo que es recomendable que usted evite este hábito nocivo. Siempre seleccione reversa con el vehículo inmóvil totalmente.

Acelerar el motor en frío. Usted puede conducir tan pronto su motor enciende, siempre y cuando maneje con calma y cuidado hasta permitir que la temperatura de operación normal sea alcanzada (unos cuantos minutos).

No acostumbre acelerar su vehículo mientras aún no llegó al nivel de temperatura normal porque desgastará componentes internos de su motor como pistones, cilindros, válvulas y guías.Todo mal hábito se puede corregir.

No ignore las luces de advertencia. Aunque algunas luces pueden no ser críticas, hay indicadores en el tablero que requieren su atención inmediata, como el indicador del motor (check engine), el sistema de bolsas de aire y cinturones, el sistema de refrigeración, el nivel y la presión del aceite y el sistema de asistencia a la dirección. Ignorar estas advertencias puede tener consecuencias graves. Atienda de inmediato estas luces, ya que no son preventivas; son señales de problemas graves que requieren atención.

Displicencia al superar túmulos y baches. Nuestras calles y carreteras suelen estar plagadas de baches y túmulos reductores de velocidad. Algunos conductores irresponsables suelen frenar bruscamente antes de enfrentar un bache o un túmulo, lo que a menudo resulta en daños a las llantas, las ruedas, la suspensión, la dirección y el sistema de escape. Abandone este hábito, ya que los daños pueden ser costosos.

Estudios han demostrado que más del 44% de los daños en vehículos son causados por golpear constantemente estas irregularidades. Evite conducir a alta velocidad cuando llueva, ya que la reducción del agarre en la carretera puede dificultar la detección de baches y túmulos a tiempo, lo que puede causar daños a su automóvil.

Tome las medidas necesarias para asegurarse de que como conductor evitará estas costumbres destructivas que al final le resultarán excesivamente costosas.