Consejos para detener un carro cuando uno de los neumáticos explota y la velocidad supera los 100 km por hora

La adherencia de las gomas a la carpeta asfáltica es lo más importante, pues es el contacto directo con el piso. Esta armonía se pierde cuando una rueda deja de cumplir su función, entrando a incidir algunas cosas que sí dependen exclusivamente del conductor, como es detener totalmente la marcha, de la mejor manera, y en la distancia más prudencial posible para no convertirse en un peligro.

Sin embargo, el viaje comienza chequeando el vehículo, no cuando se pone en marcha el motor, ni cuando ya se toma la carretera. Revisar las llantas y las cubiertas, que no estén golpeadas o estropeadas, que tengan la presión correcta que dice el manual, los frenos, las luces, el combustible, harán que el viaje sea mucho más seguro.

Hay factores de todo tipo que pueden influir negativamente apenas se sufre la incidencia, afectando directamente la adhesión del neumático a la carpeta asfáltica, como es el agua acumulada (en estado líquido o sólido), los vientos, el estado de la ruta, si es una recta o una curva, pero sobre todo la velocidad. No va a ser la misma situación reventar un neumático circulando a 60 km/h, que hacerlo a 100 km/h, o más.

REDACCIÓN . Son muchas las causas que pueden interrumpir una normal circulación, algunas de las cuales escapan al control del conductor. Que se reviente un neumático es siempre una experiencia desagradable, traumática, y que puede resultar fatal si no se sabe qué hacer cuando ocurre mientras se va conduciendo.

Consejos puntuales

1. Cuando un neumático explota intenta mantener la calma y sostener el volante firmemente con ambas manos.

2. Es muy importante mantener el pie fuera del freno. Ni siquiera mire el pedal de freno, ¡ni siquiera lo piense!

3. Quédese en su carril y trate de no cambiarlo, manténgase en un camino recto como sea posible.

4. Si su auto tiene una transmisión manual, cambia gradualmente a un nivel más bajo, pero solo si siente que el coche está completamente bajo control.

5. Si su carro tiene transmisión automática, permanece en Drive (D), no cambie.

6. Cuando la velocidad disminuye a 50 km/h , usted puede presionar fácilmente los frenos hasta que el coche se detenga.

En conclusión, es fundamental no perder la calma, sujetar el volante firmemente, no pisar el freno, no realizar maniobras bruscas, hasta que se recupere el control y poder bajar la velocidad paulatinamente hasta que el auto quede estático.