Stefany Galeano, la expresentadora de tv que triunfa en el mundo empresarial

Salí de la televisión para entrar a trabajar en el área de la belleza (micropigmentación, extensiones de pestañas y eliminación de tatuajes), esto ha sido un salto maravilloso, muy estable, de muchos sacrificios e inversión y me ha llevado a muchos países como conferencista, representando a Honduras, y es muy satisfactorio tener ese contacto con las personas y tener una clientela satisfecha.

Realmente que todo llega en el tiempo idóneo, ya tengo tres años de no laborar en medios, ahora me dedico de lleno a mi negocio y a seguir estudiando, pero, definitivamente, toda necesidad te lleva a descubrir tus talentos.

Pura necesidad económica, los medios son hermosos, pero cuando yo estaba totalmente en eso solo tenía un hijo, actualmente tengo tres y siempre he sido una mujer muy independiente que me ha gustado darles calidad y cantidad de vida a mis hijos, entonces eso me llevó a optar por otra carrera.

Ahora esto es lo que me ha permitido terminar mi pre y posgrado, actualmente estoy sacando otra maestría en la Universidad de Barcelona OBS, en Coach y Liderazgo Empresarial, todo lo he llevado de la mano con el hambre de crecer y darles un buen ejemplo a mis hijos, que a pesar de todas las adversidades de la vida sí se puede salir adelante.