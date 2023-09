¿Qué son las parejas ‘Stand By’?

Algunas parejas parecen estar “en modo espera” o “Stand By”, es decir, están conectados sus miembros el uno al otro por la rutina, la inercia y las costumbres, pero sin funcionar, ni estar verdaderamente en marcha.

¿Te cuesta estar bien en pareja?¿Sueles tener la impresión de que las cosas no están bien a pesar de que no haya pasado nada en particular que respalde esa sensación?

“Si nos cuesta estar bien es porque algo está pasando, aunque no sepamos qué es. A veces todo parece ir bien, pero la realidad es otra y hay que averiguar qué está sucediendo en nuestra vida para que nos sintamos de ese modo”.

“Muchas veces lo más difícil es encontrar la causa de nuestro malestar”, señala la psicóloga Rocío Rivero, autora del libro, ‘Me cuesta estar bien’.

La experta explica que una de las principales razones por las cuales podemos llegar a una situación de “no estar bien en pareja” consiste en haber comenzado esa relación amorosa, sin tener claro qué es lo que buscamos en una pareja, es decir, ¿para qué queremos a una pareja?

De acuerdo con Rocío Rivero, “existen algunas preguntas que pueden ayudarnos a encontrar estás respuestas, como por ejemplo: ¿Estoy buscando a una pareja desde la necesidad? ¿Estoy buscando a alguien porque me da miedo la soledad? ¿O estoy buscando a alguien que llene mis vacíos?”.

“¿Te incluirías a ti mism@ en la lista de las tres personas a las que más amas? ¿Qué puesto ocuparías en esa lista? Antes de volver a enamorarte asegúrate primero de estar enamorado de ti mism@”, enfatiza.

No entres en una relación por razones equivocadas. “Para que estar bien en pareja, y para que la relación funcione, es primordial estar listo para mantener una relación plena. Si esto no ocurre, comenzarán a surgir dudas, miedos, malentendidos, tanto en ti, como en la otra persona”.

Según Rivero “la causa más frecuente de que a una pareja le cueste estar bien, es que uno de los dos miembros que la forman o ambos, no estén bien consigo mismos o no estén disponibles emocionalmente en ese momento”.

La comunicación es otro aspecto que puede hacer que nuestra relación de pareja sea como esperamos o todo lo contrario. La forma en que nos comunicamos puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo.

En una pareja hay dos personas, cada una con su propio lenguaje. Cada una tiene que aprender el lenguaje de la otra y lograr que la otra parte la entienda. En la pareja, la comunicación supone hablar, preguntar, responder y negociar, así como expresar lo que se siente aunque sea desagradable.

Todo lo anterior podrá ayudarte para que tu relación de pareja no esté en “Stand By” o “Modo Espera”, pero, también te ayudará para que te des cuenta si la persona que está a tu lado es la ideal, y la que en verdad quieres en tu vida.

Con información de EFE