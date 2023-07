Tendencia: Vuelven los accesorios excéntricos y extragrandes

Tamaños desmesurados o diminutos, formas surrealistas y mezclas de colores imposibles: los accesorios en su versión más excéntrica se han convertido esta temporada en protagonistas rotundos de los estilismos y captan el foco de atención en redes sociales y pasarelas.

Gafas metalizadas de estética noventera, bolsos mini, pendientes y anillos en tamaño XL o las ya icónicas y versionadas botas rojas de MSCHF componen una lista de accesorios virales cuyo hilo conductor entre legiones de seguidores es el mismo: una oda a la extravagancia.

Entre sus fans una avalancha de supermodelos, influyentes y hasta la actriz y prescriptora de estilo Sarah Jessica Parker, quien también viralizó, por medio de imágenes filtradas del rodaje de la serie “And Just Like that”, un bolso de mano que replica una paloma de juguete firmado por JW Anderson y que desató furor en redes.

Los bolsos son imprescindibles: según un informe de tendencias, este 2023 los bolsos se han convertido en un accesorio presente al 92 % en los circuitos internacionales de la moda.

Entre sus diseños y aunque no tan excéntricos, sí cobran protagonismo modelos que se perfilan como próximos iconos, como “Le Bambino” de Jacquemus.