Las novias resilientes de Nayla Girón

San Pedro Sula. La palabra resiliencia indica volver a la normalidad. En su definición más concreta, se refiere a la capacidad del ser humano de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada.

Inspirada en este concepto, Nayla Girón, diseñadora hondureña radicada en Nueva York, ha creado una colorida colección de vestidos de novias bautizada “Excesivament Resilient” o “Excesivamente resiliente”.

“La describiría como una muestra de color en los vestidos de novias y una propuesta de que cada mujer tiene la oportunidad de crear un pequeño reino exitoso en su entorno familiar y social”, afirma Girón.

“La inspiración fue la resiliencia de mujeres reinas de distintas culturas que fueron ejemplo y dejaron legados de fuerza y coraje”.

“Esta colección representa una novia fuerte, resiliente, con un mensaje ganador que no abraza la cultura de la queja ni el victimismo”.

Cabe destacar que Girón decidió presentar esta colección siguiendo un propósito social, como siempre ha acostumbrado. Por tal motivo, “Excesivament Resilient” es lanzada de la mano con una campaña sobre la resiliencia.

“En cada colección hemos respondido al llamado de la responsabilidad social. Antes donábamos la boletería en su totalidad a una fundación de nuestra elección y nosotros absorbíamos los gastos de producción. Con esta nueva modalidad de vida, y la imposibilidad de hacer un evento al público, se me ocurrió crear una campaña de motivación social con el tema de resiliencia, donde en vez de usar modelos profesionales, como normalmente hacemos, usamos mujeres que no tienen las tallas perfectas ni son modelos de pasarela, sino mujeres que son modelos a seguir en cuanto a su resiliencia, con las que la sociedad pueda identificarse”.

“Mujeres que han pasado distintas situaciones, a renuncias, a desilusiones, a abuso psicológico, abuso sexual, a enfermedades terminales, a condiciones motoras que pueden limitar a un ser humano, al covid 19, al divorcio, al romper un compromiso matrimonial, al señalamiento religioso, al abrumador señalamiento social por la soltería, entre otros. Este tipo de mujeres a pesar de vivir esto no viven quejándose y haciendo de su desgracia una victimización continua”.

Girón vino de Estados Unidos a Honduras tras participar como patrocinadora en una pasarela para nuevos talentos en Estados Unidos. “Decidí participar como patrocinadora del evento y apoyar a los nuevos talentos neoyorquinos, justo este mes de octubre, el cual fue un éxito y un honor para mí poder participar en modo de aportación a un país que me abre las puertas más que de una visión de tomar beneficios, quiero ser un ejemplo de exportación de calidad humana que ponga en alto el nombre de mi país.”

Nayla Girón es reconocida en nuestro país por su trayectoria como diseñadora de modas y su proyección social apoyando nobles causas. Por medio de su Proyecto Emprendendor brindó fuentes de empleo en San Pedro Sula.

Pero un día el amor tocó a su puerta y debió emigrar a otro país hace tres años, sin dejar del todo lado su pasión que es el diseño de modas.

“Estos años siempre he estado diseñando y me he mantenido en bajo perfil publicitario, aunque por 5 años me dediqué más a un proyecto empresarial que siempre soñé llamado Proyecto Emprendedor, donde tenía el objetivo de apoyar a otros emprendedores, con la finalidad de crear más fuentes de empleo en mi ciudad natal.”

“Ya para el último año de este proyecto el amor tocó a mi puerta y me casé, como debía comenzar mi mudanza en compañía de mi esposo, quien radica en otro país, pasamos a delegar el proyecto a una administración fuera de los proyectos de nuestra empresa, ya hace tres años de esto.”

“En estos tres años ha sido un va y viene entre mi amado país, mis clientas aquí y adaptarme a una nueva vida en New York que es donde reside mi esposo.”

“Decidimos retomar esta área creativa de mi vida puesto que ya se había culminado uno de mis sueños con el Proyecto Emprendedor, que fue un total éxito mientras estuvo bajo nuestra dirección, al ver que se habían logrado 65 puestos de trabajo a través de nuestra iniciativa donde me sentí realizada como empresaria.”

“La idea era comenzar un año después de casarme y tomar mi único y primer año sabático, lastimosamente el año pasado nos vino la pandemia y con ello un mar de dificultades de todo tipo al igual que a la mayoría de la población mundial.”

“Sin embargo al final del camino fue este cambio de nueva vida y de las necesidades que vimos en este mar de incertidumbre que nos impulsó a no solo retomar el lanzamiento de la colección sino también el darle un giro a nuestra forma de apoyo social que ha sido un sello de la marca NG.”

Sobre como adquirir los diseños de esta colección Nayla nos explica como: “Estamos creando el catálogo en www.naylagiron.com, también puede escribir en NG moda by Nayla Girón en Facebook. o contactarnos en Instagram como Nayla Girón”.