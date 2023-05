Donatella Versace y Dua Lipa presentan su colección “La Vacanza”

La colección también incluía prendas seguras como un body sin mangas con estampado de mariposas, combinado con una minifalda turquesa, así como varios looks de lencería sexy, todos lucidos por modelos con peinados al estilo Barbie .

Luego, elevaron la temperatura con una minifalda y un sujetador bustier adornado con cabezas de Medusa , similar al que Dua usó en su icónico video “Don’t Start Now ”.

Los looks más impactantes del desfile fueron los que llevaron modelos como Vittoria Ceretti , que consistían en mini vestidos de cóctel negros recortados con aberturas hasta el muslo, complementados con arneses con botones de Medusa.

La casa de moda transmitió en vivo el desfile a través de su propio sitio web, con el modelo y actor Iván De Pineda como presentador.

El evento presentó imágenes de veleros en el horizonte y los invitados disfrutando de champán, muchos de ellos luciendo looks de la colección. El desfile fue una declaración clara y enérgica, con un enfoque inteligente desde el punto de vista comercial.

Además, fue la primera presentación de Donatella desde su desfile en Los Ángeles en marzo, al que también asistió Dua Lipa. Sin embargo, algunos podrían considerar que la elección de Pineda como comentarista del desfile en vivo fue una venta demasiado obvia.

“Dua Lipa tiene mucho talento, así que me atrajo inmediatamente la idea de trabajar con ella”, explicó Donatella en una conferencia con los editores antes del desfile.

“Tenemos una relación muy larga. Empezamos con los premios Brit, y luego tuvimos el momento de los Grammy. Hemos hecho muchas cosas juntas en todo este tiempo”, respondió Dua.

“Esta historia ha sido completamente alucinante para mí, sobre todo porque Donatella tiene unos valores increíbles que tienen mucho que ver conmigo”, continuó la cantante británica, vestida con unos jeans y un bolero negro.

Centrándonos en el proceso creativo, Donatella explicó que ella y Dua habían revisado los archivos de la marca y comenzaron a plantearse: “¿Cómo podría Dua interpretar estas prendas de una manera diferente?”

Tomando en cuenta que la música siempre ha sido una parte esencial en la identidad de Versace, desde artistas como Madonna, Elton John o Prince hasta llegar a Dua Lipa, la conexión entre Dua y Donatella parecía algo natural.

Los expertos en moda afirmarán que los mejores conciertos organizados por una casa de moda fueron las actuaciones de Prince para Versace en la apertura del Teatro Versace en Milán y la colaboración con H&M en Nueva York.

Según explicaba Dua, crear moda “es una forma de trabajar muy diferente a la música. Siento que la energía de Versace me ha inspirado. No sé dibujar en absoluto, pero he aprendido a entender el lenguaje del diseño y a aportar ideas. El valor fundamental de Versace es la familia, porque es una familia de verdad”.

En una conversación amistosa, Donatella sonreía y afirmaba: “Ha sido mucho trabajo, pero escuchar esta voz a mi lado ha sido genial. Dua es una mujer actual, segura de sí misma y fuerte.

Quería que la colección reflejara lo que está sucediendo en este momento. Para mí, tiene que ver con la diversión, la libertad y la opulencia”.

Lipa, emocionada, comentó: “Ropa para fiestas, colores veraniegos, diversión y libertad, ¡pero también mucha audacia! Aunque también queríamos crear algo muy característico de Versace, para que no sea necesario mirar la etiqueta para reconocerlo”.

Cuando se le preguntó por qué se optó por un desfile de “ver ahora, comprar ahora”, la rubia diseñadora respondió: “Vivimos en un mundo digital. Hacer que la gente espere meses para comprar lo que está viendo hoy es algo que va a desaparecer”.

Esto pareció agradar al invitado estrella, Dwyane Wade, quien lució un chaleco negro cubierto de cristales, recordando su “momento de debut como modelo” para Versace en la campaña de gafas de la casa fotografiada por Mario Sorrenti.

“La cuestión es que debes mostrar la misma arrogancia en la sesión de fotos que en la cancha”, comentó Wade, resumiendo perfectamente el estado de ánimo del desfile.