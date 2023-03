Entre provocación y ruptura, arranca la Semana de la Moda de París

“Quiero cambiar mi enfoque tanto en la forma en que fabrico mis colecciones como en la que las muestro”, explicó. El desfile “será sobre todo una ocasión para presentar la colección y no para crear un evento”, insistió. Kanye West había abierto el último desfile Balenciaga , en el barro, el último otoño.

- Vestidos adornados con falsas cabezas de animales -

Por su parte, la casa de costura Schiaparelli regresará al “prêt-a-porter” el 2 de marzo después de la controversia suscitada por los vestidos de alta costura adornados con falsas cabezas de animales.

Estas creaciones generaron reacciones diversas, incluso dentro de la asociación de defensa de los animales Peta. La presidenta de la rama estadounidense, Ingrid Newkirk, los encontró “fabulosamente innovadores”, mientras que la rama francesa llamó a tener un pensamiento para los animales que “realmente sufrieron” como los gusanos de seda y las ovejas.

No se sabe aún si su director artístico estadounidense Daniel Roseberry, que remontó la marca con sus creaciones surrealistas, seguirá optando por la audacia.La casa Pierre Cardin, huérfana de su fundador visionario -fallecido a finales de 2020 a los 98 años-, regresará al calendario oficial de la moda el 5 de marzo, después de más de 25 años de ausencia. La colección será confeccionada por sus talleres de diseño, ya que la casa no tiene la intención de invitar a un estilista exterior para no “desnaturalizar a Pierre Cardin”, según Rodrigo Basilicati Cardin, director general de la sociedad de gestión.

La marca belga Ann Demeulemeester, conocida por su estética minimalista en blanco y negro y cuyas colecciones habían sido diseñadas por sus talleres en los últimos tres años, nombró al joven estilista francés Ludovic de Saint Sernin como director artístico.