Maestra enseña español... ¡en TikTok!

Acostumbrada a responder dudas sobre el uso correcto del español, a Artemisa Sangermán ahora le sorprende que las primeras preguntas formuladas por sus alumnos sean “¿va a hacer un TikTok con nosotros?” y “¿qué se siente ser famosa?”.

A principios de 2020, la directora del Departamento de Español y Literatura de la PrepaTec Campus Ciudad de México conoció TikTok porque uno de sus estudiantes inmortalizó en un video corto cómo le regalaba un chocolate.

Comenzó a grabarse en actos de comedia, pero se convirtió en “edutoker” al realizar un montaje de sus reacciones al calificar ensayos con una canción de Whitney Houston, recuerda.

Ya que los usuarios le pidieron que les enseñara a redactar, aprovechó la oportunidad para empezar a explicar reglas ortográficas y gramaticales.Así, se catapultaron sus reproducciones por video: de cinco mil hasta más de cuatro millones.

”Es la oportunidad de llegar a los alumnos por los canales que ellos manejan. Cuando les das cátedra por 40 minutos, ni de chiste mantienes su atención. Si (la información) la pones en un formato atractivo, condensado (.), llegas mucho más rápido al alumno”, asegura la directiva.

Sus videos más populares son aquellos dedicados a responder dudas de ortografía, como la diferencia entre ay, hay y ahí, que comparte con sus estudiantes para reforzar sus clases.

“Todos los días les paso algo. Yo le puse: ‘la pildorita correctora del lenguaje’; es un TikTok, de los muchos que tengo”, cuenta.”Hice una encuesta (...) a los alumnos para ver cómo estaban percibiendo la metodología y les encanta”, agrega.

Sangermán, quien ya publicó un artículo científico sobre el uso de YouTube como herramienta para la educación, ahora tiene previsto escribir un texto académico que aborde el caso de TikTok.

Ella ha motivado a otros docentes a priorizar la creación de videos cortos en lugar de presentaciones.Algunos ya abrieron sus propias cuentas en redes sociales.

”Hablarle a la gente a través de la cámara me fascinó. Rompo la cámara, como dicen los actores, porque sí siento que le estoy hablando a la gente, no me siento ridícula hablándole a un celular. Lo que quiero seguir haciendo es regalándole a la gente un tanto de lo poquito que sé”, precisa.

ASÍ LO DIJO

”Utilizar estas herramientas y medios para aprender el uno del otro es maravilloso. Debemos seguir explotándolo como sociedad”.

Conócela

+ Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, maestría en Educación en el Tec y doctorado en Educación en la UNED.

+ Twitter: @artiesangerman

+ YouTube: Artemisa Sangerman

¡A leer!

Algunos libros que Sangermán recomienda consultar son:

+ Ortografía de Ana María Maqueo.

+ Curso de redacción para escritores y periodistas de Beatriz Escalante.

+ El buen uso del español de la RAE.

Anímate a tiktokear

Para iniciarse en la creación de videos cortos, Sangermán aconseja:

1. Usar un lenguaje claro y sencillo para facilitar la comprensión.

2. Crear materiales concretos, de poca duración y con ejemplos.

3. Emplear imágenes, música y variaciones de voz.

Recursos a tu alcance

Aclara inquietudes al revisar herramientas de la RAE como:

+ Diccionario de la lengua española dle.rae.es

+ Diccionario panhispánico de dudas rae.es/dpd

+ Observatorio de palabras bit.ly/3CeC5TR