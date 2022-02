Cuidados esenciales para el cabello químicamente tratado

San Pedro Sula. Siempre es bueno tener en cuenta que cuando nosotros vamos a procesar nuestro cabello químicamente, como con la queratina, tinte o “balayage”, nuestro cabello ya no va a ser igual, ya es un cabello químicamente procesado entonces, por lo tanto tiene que tener un tratamiento, así lo explica la estilista profesional Debbie Álvarez.

“Muchas chicas se pintaron el cabello en diciembre o enero, pero no le están dando los cuidados adecuados porque desconocen el proceso químico”.

Los procesos químicos lo que hacen es adelgazar la hebra, por ejemplo, en el caso de la decoloración, el peróxido es utilizado para extraer el pigmento o la melanina, como mejor se le conoce.

“Extrayendo la melanina nos da un pigmento dorado donde nosotros podemos poner el color que la persona desea”, explica Álvarez. “Entonces a causa de ese proceso de extracción y exposición con el químico el cabello ya no vuelve a ser igual, por ello los cuidados tienen que ser diferentes”.

Los cuidados esenciales que necesita para prevenir que se deshidrate y se vuelva quebradizo consiste en aplicar los productos adecuados para este tipo de cabello.

No se puede lavar con el mismo champú y acondicionador que usaba antes de eso. Pero la mayoría de las veces las mujeres no siguen esta recomendación. Lo correcto es que la persona utilice el producto o champú que le recomienda su estilista, pero si la estilista no le dice cuáles son los productos que debe usar y la forma correcta lavar el pelo, este sufrirá las consecuencias.

“La forma correcta de lavar el cabello es la siguiente, vamos a humedecerlo bien, después vamos a lavarlo de una a tres veces hasta sentir el cabello totalmente limpio.

¿De qué forma vamos a masajear el cabello? Utilizando las yemas de los dedos en el cuero cabelludo.

Dando suaves masajes hasta tener el cabello limpio, sin enredar las puntas. Enjuagamos bien y masajeamos bien el cuello cabelludo”.

“Una vez que hemos terminado el proceso de la aplicación del champú, lo enjuagamos y aplicamos nuestro tratamiento o mascarilla. Para que tengamos un mejor efecto del tratamiento utilizamos un peine para desenredarlo, esto ayuda para que el producto penetre más en la hebra y tengamos una consistencia y un cabello libre de ‘frizz’”, dejándolo más manejable.

“Si la persona cuenta con el acondicionador después del tratamiento, entonces procedemos a enjuagar el cabello, y le aplicamos luego el acondicionador. ¿Este para qué sirve? Para sellar las puntas. Una vez que están totalmente selladas evitamos que el cabello llegue a tener “frizz” o se llegue a esponjar muy rápido al ser expuesto al sol o a la humedad”.

¿A qué nos ayuda esto? Al momento de peinarlo estará más estilizado, más suave y será más fácil procesarlo con la plancha. Así evitamos quemarlo dándole pasadas de más.

Ahora ya no tienes excusa para tener pelo maltratado, es el marco de tu rostro, por ello trátalo bien.