6 consejos claves para emprender y lograr el éxito

La importancia de emprender es un hecho, recibir un salario por tu mano de obra genera cierto confort, ¿pero te has puesto a pensar en el futuro? ¿Qué pasa si de un día para otro ya no tienes esa fuente de ingreso? Pues, lo más recomendable en estos tiempos es emprender, acto que ha aumentado en gran medida en nuestro país ante la falta de oportunidades justas en ciertos ámbitos. Un emprendimiento consiste en desarrollar y darle funcionamiento a tu propio modelo de negocio, generalmente con un toque innovador y creativo.

REDACCIÓN . Emprender es sinónimo de aventura, y para comenzar es fundamental saber lo que nos deparará, seguramente nos vaya bien si ponemos en práctica ciertas acciones que nos acercarán más al propósito. El desafío cada vez es mayor, en un mundo donde la competitividad va en auge, hay que tener calma y empezar sin necesidad de jugar en lo seguro, es decir, no todo tiene que estar bajo control siempre para que salgan bien las cosas; hay veces que no podemos controlar lo que sucede, pero el fracasar y volver a intentarlo es uno de los principios básicos y más importantes de una persona exitosa.

Así que, sin lugar a dudas, es la opción que toman las personas que logran el éxito, aparte que la vida es corta para no vivirla como quisiéramos, por lo tanto, lo primero es motivarse para comenzar y disfrutar del camino. Y para guiarlo en su porvenir, hemos recopilado consejos de empresarias hondureñas reconocidas que han realzado su vuelo como el águila y han logrado lo impensado.

Hay muchas ventajas que puedes considerar a tu favor según la agencia bancaria española BBVA, por ejemplo: tener más estabilidad, con lo cual no vas a depender de un trabajo convencional; te esfuerzas por algo propio, lo que te permite concentrar tu energía en proyectos que te hacen feliz y te llenen mental y espiritualmente. Además, te dará satisfacción de haberlo intentado, hay veces que las cosas no salen como lo esperas, pero lo intentaste y eso te dará una experiencia que te servirá para hacerlo mejor la próxima vez.

1. Observar

Esa capacidad de ver soluciones u oportunidades donde otros ven problemas es mágica, te brinda una ventaja sobre otras personas. Pili Luna, creadora de la marca Vos Honduras, en su momento, vio cómo unos pescadores que quitaban la piel a los pescados, la botaban, la observó tan brillante con los rayos del sol que pensó que podría servir para hacer un tejido de tela resistente, experimentó con él lo más que pudo, hasta que logró crear un producto de alta calidad que le sirvió para innovar con calzado a base de cuero de pescado.

“Recuperamos esas pieles que eran desechadas, producto del fileteo, eso se arrojaba al mar como desperdicio, nosotros lo recuperamos y lo transformamos en un material sostenible, exótico y que es apetecido en el extranjero”, afirmó Luna.

Vale destacar que ella era ama de casa, se entregó totalmente a la crianza de sus tres hijos y fue hasta que crecieron que decidió retomar su carrera como diseñadora, “¿quién sos vos?”, fue una pregunta que la hizo replantearse hacer lo que le gusta.

2. Buscar ayuda

Rodearse de personas que inspiren y transmitan positivismo y éxito es una forma de ayudar a mantenerse motivado, con ello se consigue aprender y hablar de cosas en común que te ayudarán a alcanzar lo que buscas con más energía.

Nunca olvides que no se llega al éxito solo, esto depende de qué tan bien te relaciones con tus semejantes, y para ello, es importante desarrollar habilidades como la comunicación asertiva, humildad, prudencia y la reciprocidad, ya que también debemos darle a esa persona lo mejor que tenemos. Pierde el miedo, sal de tu círculo, no te cierres a lo que ya tienes y expande tus contactos de forma estratégica.

3. Equivocarse y reintentarlo

Tal vez la considere cliché, pero no nos cansamos de decirle que es parte del proceso. La clave radica en la constancia, o sea, permanecer trabajando en nuestro objetivo, sin importar si fallamos una, dos o tres veces.

Existen tantas historias de superación de empresarios, en las que no faltan las malas experiencias de proyectos fallidos, por ejemplo, Steve Jobs, quien fuera cofundador y presidente de Apple, empezó a trabajar con la empresa cuando no tenía ninguna influencia, hasta que fue despedido; luego, sin pena ni tristeza, fundó su propia empresa llamada NeXT, y como tuvo una gran repercusión en el mundo empresarial, fue adquirida por Apple.

Es decir, Jobs volvió a la empresa que fue despedido, pero esta vez sería distinto, ya con la influencia al haber vendido su empresa al gigante norteamericano, aprovechó para hacer cambios en la marca y posicionarla como una de las más importantes en tecnología en el mundo.

4. Hacer lo que le apasiona

Saber en qué le gustaría emprender y el por qué son pasos importantes para que la constancia sea parte de nuestra actividad, ya que de esta forma garantizamos disfrutar más del proceso en el que nos vamos a sumergir. Para la empresaria Pili Luna, este es un requisito que debemos adoptar como obligatorio.

Si su pasión es la fotografía, entonces puede comenzar a cubrir eventos privados y así crear una marca que se irá fortaleciendo con la excelencia en el trabajo desempeñado, no olvide que nada comienza tan fácil, lo bueno cuesta; hay que pagar el precio del éxito.

5. Aprovechamiento

Hay que conocer en dónde estamos parados, o como dice el refrán: “Arroparnos hasta donde nos ajuste la cobija”. Aprovechar los recursos que ya tenemos incluso es ahorrativo, así no tenemos que buscar más inversión por otros medios.

A veces, no notamos lo que tenemos y que podemos sacarle provecho para nuestro bienestar, y no solo lo material, también la salud, uno de los más grandes regalos que nos brinda el Creador. Así como nuestra mentalidad, lo capaz que somos para imaginar cosas que pueden parecer imposibles, no lo son cuando lo creemos así.

6. Crecer en conjunto

Crear una red de apoyo apoyándonos en el punto 2 de esta lista es vital para llegar a la cumbre. Para trabajar en equipo hay que tener en cuenta ciertos aspectos como: establecer roles, tener un objetivo en común, definir las responsabilidades de cada integrante y fomentar la comunicación.

Y se preguntará, ¿con quién haré equipo? Pues, eso lo determina su capacidad para conseguir aliados o socios que se animen a buscar lo que anhelan, puede ser su pareja, sus padres o un amigo que comparta la idea. Trabajar en equipo facilita culminar lo que se empezó; la motivación recíproca es una dosis de impulso que cualquier emprendedor necesita en los momentos complicados.