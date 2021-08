Los nuevos básicos escolares para este regreso a clases

Ahora, más que nunca, el padre de familia debe sensibilizarse sobre lo que realmente necesitan los alumnos, señala Marco Antonio Pérez, director de marketing de Office Depot México.

"Anteriormente, la famosa lista escolar se veía como esta gran bolsa de artículos que, en su momento, no se sabía para qué se usaban; hoy, los padres saben que tienen que estar armados", dice.

"Nosotros hemos hecho estudios de mercado, previos a la pandemia, los padres nos comentaban: 'no sé para qué piden tanto'. Hoy, a un año, los padres saben que los colores se acaban y los cuadernos se llenan".

Además, precisa, dicho material es indispensable para el desarrollo pedagógico de los niños, sus procesos cerebrales y, en general, para su formación profesional.



Tableta

Ideal para alumnos de primaria o preescolar, puesto que su nivel no demanda muchos programas o aplicaciones; además, existen opciones con buena resolución.



Artículos de papelería

Colores, cuadernos, hojas, lápices y pegamento siempre resultan indispensables para la formación pedagógica y para hacer manualidades, algo que ha ayudado a contrarrestar el estrés en la pandemia.



Mobiliario ergonómico

Se debe acondicionar un espacio en casa con un escritorio o mesa libres y limpios, una silla cómoda y un ambiente bien iluminado; de lo contrario, podría generar lesiones lumbares u oculares.



Gadgets

Incluye en su kit audífonos que sean, de preferencia, manos libres y con un buen micrófono; un Router o un cable de red LAN para mejorar la calidad de conectividad; así como un teclado y mouse para su computadora.



Antivirus

Ya sea que ocupen una laptop, PC o tableta, es una manera de navegar seguro y te permite escanear si existe algún contenido sospechoso en las páginas web, documentos descargados o aplicaciones.



Fuentes: Marco Antonio Pérez, director corporativo de mercadotecnia de Office Depot México, Profeco y Think with Google