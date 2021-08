10 tips para regresar a clases virtuales

Las vacaciones de verano es una temporada de descanso en la cual descansa tanto el niño como los padres, pues es un tiempo para compartir y disfrutar en familia sin tener la responsabilidad de tener que estar frente a una pantalla recibiendo clases con los niños. Sin embargo, este período está apunto de terminar para retomar un nuevo ciclo escolar a través de las plataformas virtuales.

Por ello es importante tener en cuenta algunos consejos que te pueden ayudar a hacer más fácil este regreso a clase.

Pía Fugón, licenciada en pedagogía detalla algunas estrategias para que los niños presten atención durante las clases virtuales.

“Lo primero que se debe hacer es mejorar el entorno físico y emocional dónde reciben clases; además, motivar al educando a recibir clases. El padre de familia conoce a su hijo y sabe que método puede usar para lograr el interés en su hijo.”

Para muchos padres, este tiempo de pandemia en el cual los niños han tenido que adaptarse a una nueva modalidad, ha sido un gran reto con muchos aprendizajes, pues han tenido que organizar sus días entre actividades familiares, profesionales y tareas del hogar.

Asimismo, muchos siguen tratando de buscar la forma correcta para enseñarle a sus hijos que juntos pueden aprender y en familia siempre será mejor.

Es importante recordar que cada niño es diferente en cuanto a su proceso de aprendizaje, ten paciencia, no te alteres si el niño no entiende tu forma de explicarle. Motívalo en esta nueva modalidad para que se sienta animado al momento de realizar sus tareas. Enséñale a tener carácter frente a las circunstancias.



Consejos para el retorno a clases

1. Es importante que acompañes a tus hijos a explorar las plataformas digitales; además, debes guiarlos en su aprendizaje.



2. Elige un lugar cómodo donde el niño no tenga distracciones, ese sitio debe ser especial para las clases, integra una mesa grande para los útiles.



3. Es esencial que todos los miembros de la familia se integren como el equipo que son para poder ayudar a los niños de una manera positiva.



4. Nunca le digas que las clases en línea son una pérdida de tiempo, es importante recalcar que la modalidad actual es temporal.

Un punto muy importante con los niños es la buena alimentación; además incluye en su rutina un poco de ejercicio, esto le ayudará a tener la mente despejada.



5. Un punto muy importante con los niños es la buena alimentación; además incluye en su rutina un poco de ejercicio, esto le ayudará a tener la mente despejada.



6. Al momento de regresar a clases ayuda a tus hijos a preparar los materiales que van a necesitar para realizar sus actividades y tareas.



7. Enséñales que deben dormir ocho horas diarias, pues es indispensable para descansar correctamente y tener energías a la mañana siguiente.



8. Evita alterarte en caso de que el niño no entienda las asignaciones que le indique su maestra, no uses un lenguaje que le transmitas miedo.



9. Ayúdale a tus hijos en la búsqueda de información en distintas fuentes como ser bibliotecas digitales y tutoriales que pueden ayudar a reforzar el conocimiento.



10. Los padres deben mostrar una buena disposición al momento de enseñarle a sus hijos. Saber escuchar a los niños es importante.





“Los maestros deben establecer horarios de trabajo directo e indirecto y estrategias para captar la atención”, Pía fugón, Licenciada en pedagogía