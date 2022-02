Importancia de estimular las “funciones ejecutivas” en los hijos

Si alguna vez se ha preguntado por qué a ciertos adultos les cuesta trabajo organizarse, aceptan una carga excesiva de trabajo o nunca terminan lo que comienzan, le tenemos la respuesta: porque no desarrollaron por completo las áreas frontales del cerebro.

Éstas son las que permiten que los seres humanos lleven a cabo con éxito las “Funciones Ejecutivas”, es decir, el conjunto de habilidades cognitivas que permiten planear, establecer metas, dar forma a programas, comenzar actividades y operaciones mentales y concluirlas.

El desarrollo de estas habilidades debe comenzar desde que los niños tienen 2 años de edad o van al kínder. ”Hay unas funciones que son muy importantes y que son muy poco atendidas, las ‘Funciones Ejecutivas’, eso en otros países ya lo están incorporando en la currícula escolar nosotros (los mexicanos) nos preocupamos más por las funciones cognitivas que son las relacionadas con que los niños hablen, lean, escriban, hagan cálculo, organicen, pongan atención, pero de las ‘Funciones Ejecutivas’ no nos preocupamos tanto y son las que corresponden a tener comportamientos propositivos y que mantengamos el propósito en la cabeza hasta cumplirlo”, explica la doctora Esmeralda Matute, directora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) en México.

”¿Cuántas veces nos pasa que decimos: ‘hoy voy a hacer esto’? Y haces tu castillo en el aire y lo abandonas, o tienes la intención de hacerlo, pero se te mete algún problema en el camino y entonces lo dejas de lado, porque ya no sabes cómo solucionarlo, el concluir, resolver y terminar tiene que ver con las Funciones Ejecutivas”.

El problema de prestar más atención al desarrollo de habilidades relacionadas con el coeficiente intelectual es que se dejan de lado otras cualidades de los niños que pueden mejorar su futuro en todos los ámbitos.Por ello la importancia de incluir en los programas de Educación Inicial y de Preescolar actividades que propicien el desarrollo correcto de los pequeños.

”Estas actividades se tienen que ir incorporando en la vida de los niños de acuerdo con su maduración física y cognitiva. Por un lado, si se les encomiendan tareas que son muy complejas para su edad cognitiva, se pueden frustrar y encontrar insatisfacción en el desarrollo de estas actividades y en el futuro ya no las van a hacer.

Los papás tienen que seguir muy de cerca el desarrollo de estas actividades para poder estimularlos si lo hicieron adecuadamente o retroalimentarlos si no fue así”, recomienda el doctor José de Jesús Gutiérrez, presidente del Colegio de Profesionales de la Sicología del Estado.

Organización y perseverancia. Para que los niños alcancen el éxito y sean personas triunfadoras es necesario que sepan cómo planear, discernir, perseverar, comprometerse y concluir los proyectos.Dentro de la planeación está el saber cuánto tiempo me tomará hacer tal o cual cosa o cumplir con determinada tarea, así como la velocidad que se requiere para terminarla.

”Si las Funciones Ejecutivas funcionan adecuadamente, entonces, las tareas las haremos a una velocidad adecuada”, dice Matute.Esto, de acuerdo con los expertos, es lo más importante para evitar la frustración, el estrés y fracasos en la vida adulta.”

Hay que enseñarle a los niños a planear y a organizar su actividad de acuerdo con la magnitud del esfuerzo que se requiere, se deben preguntar los niños cuánto tiempo necesitan para hacerlo y también saber cómo van a hacerlo en el menor tiempo posible”, afirma.

Ser específicos y no dar rodeos para encontrar soluciones es otra de las claves para que los pequeños estudiantes se conviertan en personas saludables que saben resolver conflictos.

”El otro punto es que tenemos que ser flexibles, es decir, si algo pasa, si se presenta un obstáculo, hay que saber cómo brincar esas trabas, eso es lo que tenemos que enseñar a los niños”.Se ha descubierto que el éxito escolar depende más de las funciones ejecutivas que del coeficiente intelectual, es decir, hay niños que son muy inteligentes, pero que no pueden resolver problemas.”

En cambio, hay niños no tan inteligentes, pero que saben resolver problemas, son empeñosos y mantienen en su cabecita las metas y lo logran”, indica Matute.

Desde el punto de vista de la Neurociencia Cognitiva -funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso central- es indispensable que se incluyan en los programas de Educación Inicial y Preescolar.

”(Se está sugiriendo) que incorporen programas que estimulen el desarrollo de las funciones ejecutivas, o sea, para que los niños sepan planear la actividad, organizarla, tener la flexibilidad mental necesaria de cambiar la estrategia en el momento que se requiera, a no perder la meta, poner atención, resolver la tarea, y guardar en la memoria los datos mientras estoy resolviendo la tarea y luego ya olvidarse de ella”, asegura la investigadora.

Consejos práctico para los papás. Para ayudarles a desarrollar las Funciones Ejecutivas durante la convivencia y educación familiar, el doctor José de Jesús García recomienda:

1.- Darse el tiempo para compartir con los hijos.

2.- Combinar la alegría, la ternura con la firmeza en la interacción con los niños. Si los padres son alegres y están contentos con ellos encuentran un ambiente favorable para arriesgarse, para crear, y lo van a hacer con más gusto.

3.- No desesperarse. No en todas las ocasiones los niños están dispuestos a ser creativos y lindos, puesto que hay momentos en que están cansados, enfermos, tienen sueño o hambre, o celos, inclusive, del hermanito, entonces, no hacen las cosas como deberían. Es importante que los papás no les griten, sino que de manera firme les hagan saber la evaluación de su comportamiento.

4.- Confiar en ellos y motivarlos. La idea es que se sientan seguros y a gusto para que emprendan actividades creativas y las concluyan.

5.- Identificar actividades y alimentos que le gusten. De esta forma, se puede estimular a los niños de manera natural.

6.- Retroalimentarlos. Si cometieron errores durante alguna actividad sugerida, hay que retroalimentarlos, no castigarlos, ni regañarlos, ni criticarlos de manera inadecuada.