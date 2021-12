Cena navideña perfecta en 10 pasos

REDACCIÓN. Organizar una cena navideña es más fácil de lo que usted se imagina, solo es asunto de organizarse y hacer los preparativos con tiempo. Pequeños detalles le ayudarán para que su Nochebuena sea un momento mágico y que sus invitados disfruten al máximo.

El éxito de la celebración está no solo en ofrecer un menú delicioso, sino también que la misma esté amenizada con la decoración correcta, o contar con regalos para la ocasión y algunos juegos y actividades que ayuden a divertirse. Lo primero que debe hacer es definir el estilo de la decoración y crear el ambiente acorde a la fecha para avivar el espíritu navideño.

No olvide el elemento fundamental de la época: poner en algún rincón de su casa el arbolito de Navidad, ya que los pequeños disfrutan mucho verlo.

Lidabel Mena, experta en eventos de AcontecimientosHN, comenta que el primer aspecto a tomar en cuenta antes de preparar la cena navideña es decidir la cantidad de personas que asistirán a su hogar para poder elaborar un presupuesto.

Otro factor importante para que la cena sea agradable es elegir la mejor decoración para la mesa; en la misma se debe incluir un arreglo, que puede ser una macetera de pascua natural o un arreglo de ciprés. Además, es importante tener un área para tomar las fotos que guardarán el recuerdo de esa celebración familiar.

Asimismo, usted puede obsequiar a sus comensales una planta de pascua en miniatura como recuerdo de la cena navideña

“Algunos errores que se cometen al preparar la cena navideña son: no tener un presupuesto, no tener un dato exacto de quiénes asistirán y no tener un tema para la decoración, afirma Lidabel.”

Por su parte, Karen Girón, experta en servicios de catering de Karen´s Café, asegura que la clave para lograr una cena navideña perfecta está en la organización.

Las expertas le dan tips para que su cena navideña sea todo un éxito y que sus invitados y familia la recuerden siempre.

Colaboración: Yeria Miralda