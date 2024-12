Ehilin Andrea Cuadros: Cómo la maternidad la llevó a ser una voz auténtica en redes sociales

“La maternidad no solo cambió mi rutina, también cambió cómo veo y cuento historias”, dice la influencer. En lugar de abandonar su estilo original, integró su nueva realidad como madre a sus videos, mostrando momentos dulces y desafiantes de la crianza.

Este enfoque renovado atrajo a nuevas audiencias, especialmente a familias jóvenes. Las historias honestas de la creadora de contenido ofrecen una representación realista de la maternidad.

“Hay días en los que todo es un caos, pero esos momentos me inspiran. Saber que otros también pasan por lo mismo me hace sentir acompañada, y eso quiero transmitir en mis videos”, explica.

Uno de los aspectos más admirables de Ehilin es su habilidad para transformar momentos difíciles en contenido que conecta. Desde interrupciones durante grabaciones hasta los días complicados, siempre encuentra el lado humorístico de cada situación.

Este enfoque no solo genera risas, sino que también crea un sentido de comunidad entre sus seguidores. “Lo que más me llena es leer comentarios de personas que me dicen que mis videos las hacen sentir menos solas”, reflexiona.

Ehilin también aborda los retos emocionales y físicos de la maternidad, lo que ha resonado profundamente con su audiencia. “Recibo mensajes de mujeres que me agradecen por mostrar una maternidad real, con sus altos y bajos. Saber que puedo ser un apoyo para alguien en su día es lo que me motiva a seguir creando”, comenta.

Aunque comparte muchos aspectos de su vida, Ehilin es cuidadosa al decidir qué mostrar y qué mantener privado. Para ella, la privacidad de su familia es una prioridad.

“No todo tiene que estar en cámara. Hay momentos que son solo para mí y mi familia, y eso también es parte de ser auténtica”, asegura. Este equilibrio ha sido clave para mantener su conexión con su audiencia.