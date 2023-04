Por probar cosas nuevas, perdió a quien lo valoraba

Buen día, Doctora Corazón. Espero que te encuentres bien. Agradezco que nos des consejos porque a veces no sabemos para dónde movernos.

Te cuento que la verdad me he sentido mal, con mucha culpa y mucho cargo de conciencia.

Tenía novia, con ella ya tenía seis años, pero conocí a una chica que me movió el tapete y salí con ella, y no sé si fue la novedad o qué, pero dejé a mi novia y empecé una relación con esta nueva chica.

Ya pasaron tres meses y al estar con esta otra chica las cosas no han salido nada bien,ni un poquito de como me las imaginaba, ella ha mostrado una cara muy diferente a la del principio, se porta muy fría, cortante, como que no le importa nuestra relación.

Varias veces me he preguntado qué hago con esta chica y si vale la pena seguir, además de que siento que no valoré nada a mi novia de años y pienso que sería mejor estar con ella, regresar con ella.

El problema es que no sé si ella me acepte de vuelta. No sé qué hacer, por favor, me gustaría que me puedas ayudar. Te mando muchos saludos.

Ramiro, 32 años

Respuesta:

Buen día, querido Ramiro. No es un embrollo, se llama vida.

Y sería ideal que cada ser humano aprendiera que lo importante no es la persona que tiene enfrente sino uno mismo.

Dices que la chava nueva te movió el tapete, cuando la pregunta correcta tendría que haber sido ¿qué me pasa a mí, que tengo una relación estable y estoy dejándome llevar por esta nueva experiencia?

Ya te diste cuenta que la chava ni fu, ni fa y que extrañas a tu antigua relación. Todo puede pasar, tal vez busques a tu novia anterior y no quiera nada contigo, pero lo importante es lo que aprendiste de ti mismo, no de las dos mujeres.

Si sabes qué quieres podrás ser una buena pareja, si no tienes ni idea de para qué quieres emparejarte, siempre habrá alguien que te mueva el tapete. ¿Captas?