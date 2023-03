Tiene una adicción con el alcohol y no sabe parar

Hola, mi muy apreciable, Doctora Corazón. Antes que nada quiero mandarle un caluroso abrazo. Quiero pedirle que me ayude porque estoy muy, pero muy desesperada.

Tengo un hijo, que ya está grande, tampoco es que esté en la adolescencia, tiene 20 años, pues resulta que anda en malas compañías y con esos amigos ahora ha agarrado el alcohol.

Ya hablé con él y le dije que debe valorar su vida y no ahogarse en alcohol, porque hay semanas en que no deja de beber y no va a la escuela, pero no me hace caso.

Le dije que lo iba a meter a un grupo, pero me dijo que si hacía eso que me olvidara de que tengo hijo, entonces no sé qué hacer. Espero que me puedas ayudar y te mando miles y miles de bendiciones.

Martha

Respuesta

Querida Martha, el alcoholismo es una enfermedad y hay que tratar a la persona como enferma, y sólo hasta que él se dé cuenta que es un alcohólico podrá hacer algo al respecto.

Poco hay que tú puedas hacer si él no quiere dejar de beber. Pero a ti te va a ser muy útil que acudas a las sesiones que se ofrecen a los familiares de alcohólicos en AA porque ahí podrás aprender lo que debes dejar de hacer para no caer en los chantajes a los que recurre un alcohólico para no asumir la responsabilidad de su adicción.

Si tú comprendes más de qué se trata la enfermedad que padece tu hijo (porque ni modo que me digas que los amigos le ponen una pistola para que beba alcohol) podrás actuar diferente con él y tal vez decida hacer algo.

Ya no es un niño. Es un joven de 20 años y tiene que aprender a hacerse responsable de sus elecciones. Y tú, aprende a dejar de verlo como un niño de tres años al que tenías que darle la mano para cruzar la calle.

Tu hijo ahora es un joven que vive a tus costillas. Tendría que ganarse el pan que se come, y el techo que cubre su cabeza, ¿qué hace para pagar eso? Tendría que trabajar.

Gracias por tus bendiciones.