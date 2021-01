Papá asustado por embarazo de su hija

Hola, le mando un saludo apretado, Doctora Corazón. Mire mi caso es que soy padre soltero porque mi esposa murió hace unos años y me dejó con una niña de 15 años. Usted sabe que ahorita no hay clases, pero resulta que mi cipota salió embarazada y no me quiere decir quién es el padre. No sospecho de nadie porque ella no sale, yo estaba haciendo home office y algunos días iba a la oficina, sospecho que metió a alguien a la casa.



Aparte de eso tiene algunos problemas con su embarazo y yo no sé qué hacer, estoy muy asustado porque aparte la cipota me salió con que dio positivo a Covid-19 hace dos días. Ayúdame. Papá luchón





Querido Papá Luchón, gracias por tu saludo, yo te mando un abrazo apapachón, porque en este momento te hace falta. Te llueve sobre mojado, ¡embarazo y covid en una quinceañera! Está del nabo el evento, pero es lo que hay y necesitas afrontarlo sin culpa y sin miedo. Sé que está bien complicada la atención médica en medio de esta pandemia, pero es necesario que pidas apoyo sanitario para que revisen a tu hija y monitoreen el embarazo.



Lo primero es que la atiendan y que los dos sigan las indicaciones que les den los médicos para que tu hija supere el covid y que el embarazo esté cuidado. Cuando ya esté bien podrás averiguar más sobre el embarazo y podrás tomar decisiones junto con tu hija. El reto más grande es que lo hagas desde la calma y no desde el enojo. Te deseo que todo salga bien.