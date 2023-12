Ama a su novio pero perdió la confianza en él, ¿qué debe hacer?

Hola, doctora Corazón, de antemano gracias por el consejo. Vivo con mi pareja desde hace 3 años, nos hemos separado infinidad de veces, pero, de tantas idas y vueltas él ha andado con muchas chicas y con todas ha tenido intimidad.

Cada vez que regresamos él me jura que sólo lo hacía por temor a estar solo, pero a mí me duele que lo haya hecho. Hasta esta última separación fue cuando yo anduve con alguien más y tuve relaciones con él y aún así se me hace injusto que él haya estado con muchas e incluso vivir con una de ellas y que ahora regrese y me diga que ya cambió, que hasta ha dejado el celular, el Whatsapp y el Facebook.

Me dice que sólo quiere estar conmigo. ¿Tú qué consejo me das para que yo realmente pueda creerle y olvide el hecho de que estuvo con otras hace más de medio año? No puedo olvidarlo y también, por lo mismo, me cuesta trabajo tener relaciones con él porque se me vienen esos recuerdos.

¿Qué puedo hacer? lo quiero mucho, pero no puedo olvidar o perdonarlo aunque todos me digan que teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos porque estábamos separados. Muchas gracias por tu atención y que estés bien.

Atentamente, Salma.

RESPUESTA

¡Hooola!, querida Salmita. Sé que estarás bien si logras clarificar qué quieres hacer de tu vida en pareja. Dices que quieres mucho al susodicho, ¿cómo sabes que lo quieres o qué crees que es querer a alguien?.

Si tu amor fuera real, no te importaría que hubiese estado con otras durante sus rompimientos. Tal vez estar con él es sólo es un capricho o costumbre que tienes al haber tomado la decisión de vivir con él cuando apenas tenías 18 años.

Y si él fue el primer chavo con el que tuviste sexo, pues muy en lo profundo puedes estar creyendo que debes quedarte con él. La realidad es que todo parece indicar que ustedes no tienen un proyecto de pareja.

Y si no hay proyecto de pareja no hay futuro de pareja. Chavas más o chavas menos es lo de menos, lo de más es tener claridad sobre qué es lo que van a hacer juntos, cuáles van a ser las reglas de su relación y para qué van a estar juntos más allá de la atracción.

Dices que se han separado muchas veces, ¿ya saben qué es lo que van a hacer para no volver a separarse?, ¿o la idea es pasarse la vida de separación en separación? Por eso es importante que tengan un proyecto de pareja, insisto, clarifiquen ¿para qué van a estar juntos?

Más allá de los arrumacos, ¿qué tiene tu relación de atractivo?, ¿qué es lo que espera el uno del otro?, ¿qué es lo que pueden construir juntos? Me parece que en resolver todos estos asuntos es en donde debes concentrar tu energía para ver si realmente tienen algún futuro ustedes dos juntos.

Desperdiciar la energía en pensar en otras no va a servirte para construir una relación saludable. Lo importante es decidir si realmente quieren estar relacionados.