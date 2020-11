Medidas de precaución al volver a casa

San Pedro Sula. Los desastres que la tormenta Eta dejó en Honduras son más que evidentes. Este fenómeno de la naturaleza dejó a su paso por el territorio hondureño graves secuelas de pérdidas materiales, luto y dolor.



Pero en medio de todo, los hondureños siempre hemos demostrado que tenemos garra y corazón y que con trabajo en equipo y amor por los demás siempre hemos salido adelante.



Muchas personas tuvieron que abandonar sus casas para salvaguardar sus vidas y algunas pertenencias, pero al regresar se han encontrado con viviendas anegadas y sus enseres bajo el lodo, situación que puede provocar males como contaminación con moho o desechos sanitarios, lo que a su vez representa otra amenaza para la salud de su familia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos le brindan los siguientes consejos.



Cuando vuelva a casa: Trate de regresar a su casa durante el día para que no tenga que prender ninguna luz. Use lámparas y linternas de pilas en vez de velas, linternas de gas o antorchas. Si hay agua estancada en su casa y puede desconectar la electricidad a través del interruptor principal desde un sitio seco, proceda a hacerlo, aunque esto retrase la limpieza.



Si para llegar al interruptor principal tiene que atravesar agua estancada, llame a un electricista para que haga la desconexión.



Nunca conecte o desconecte la electricidad usted mismo ni utilice una herramienta eléctrica o electrodoméstico mientras esté parado en agua.



Haga que un electricista revise el sistema eléctrico de la casa antes de conectar de nuevo la electricidad.

Si huele a gas o cree que hay una fuga, cierre la válvula principal, abra todas las ventanas y salga de la casa inmediatamente. Avise a la compañía de gas, a la Policía, a los bomberos y no encienda las luces ni haga nada que pueda producir una chispa. No vuelva hasta que le avisen que es seguro hacerlo.



Si la casa ha estado cerrada durante varios días, entre brevemente para abrir puertas y ventanas y dejar que la casa se airee por un rato (al menos 30 minutos) antes de permanecer en ella por más tiempo. Si su casa se ha inundado y ha estado cerrada por varios días, dé por hecho que tiene moho.

Asimismo, si la casa se ha inundado también es posible que esté contaminada con desechos cloacales.



Tire los alimentos que no sean seguros: Bote los alimentos que puedan haber estado en contacto con el agua de inundación o de tormenta, los alimentos perecederos que no hayan sido refrigerados adecuadamente debido a cortes de electricidad y los que tengan un olor, un color o una textura que no sea habitual.

Los alimentos que no sean seguros pueden enfermarlo, aunque se vean, huelan y sepan normales. Si tiene dudas, bótelos.



Use agua segura: El agua de inundación puede contaminar el agua para beber (agua potable).

Algunos contaminantes de las aguas superficiales pueden penetrar en las aguas subterráneas y afectar los pozos de agua para beber y los sistemas de agua municipal que usan estas aguas subterráneas.



Siga las indicaciones de las autoridades sobre si el agua es segura para beber. Si tiene un tanque y vive en un área con inundaciones, mande a analizar el agua antes de usarla.



No use el agua que usted sospeche que está contaminada, o le hayan dicho que lo está, para lavar platos, cepillarse los dientes, lavar y preparar alimentos, lavarse las manos, hacer hielo ni para preparar la fórmula de los bebés.



El agua que es segura para beber, cocinar y la higiene personal incluye el agua embotellada, hervida o tratada.





Carros "ahogados" por Eta.





Su auto tras la inundación

Lo que debe hacer: desconectar la batería, cambio de fluidos (motor, caja, diferencial, hidráulico y frenos), limpieza eléctrica por un profesional (arnés, módulos, computadora, etc). Un experto debe hacer un análisis antes de hacer el primer encendido.



Qué se daña en un coche inundado

1. Si el agua entra en el ducto de admisión del motor puede causar daños en bielas y corrosión en el interior, tanto en el bloque como en los conductos de lubricación y cojinetes.



2. Pueden fallar los sistemas eléctricos que alimentan cualquier parte que funcione con electricidad, como computadora, alternador, motor de arranque, entre otros.



3. Otro de los daños es en los líquidos internos del automóvil, como aceite, anticongelante, los cuales se ven afectados en sus propiedades originales.



4. La carrocería se puede dañar por corrosión, al igual que pernos, tuercas, chapas e interiores. El lodo afecta el radiador, entradas y ductos de aire, elementos filtrantes tapizados, alfombras.





Así será el proceso de valoración

* Mecánica: Es importante revisar partes como el motor, la caja de cambios, manual o automática, así como el cambio de los líquidos para observar si se registró alguna penetración de agua.



*Eléctrica: Asegúrese de que desde la batería hasta las pequeñas luces del auto funcionen correctamente. Luego de que todo esté bien seco y descarte todo indicio de humedad futura.



*Tapicería: Si le es posible, sustituya lo más que se pueda para no sufrir con problemas futuros en piezas deterioradas. Busque profesionales que ofrecen el servicio de limpieza de asientos de carro.



*Carrocería: En esta parte se requiere una minuciosa inspección, valoración, lavado a fondo, secado profundo y toma de acciones preventivas y correctivas.