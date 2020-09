Estudiante enamorado

Te escribo para que me ayudes con un consejo o unas palabras. En el edificio hay una chava que me gusta y creo ya se dio cuenta, pues cuando paso cerca de su departamento me voltea a ver. No sé cómo acercármele, pues me pone nervioso, pese a que siento que no le desagrado.

¿Cómo la invito a salir? Ahora con lo del virus pues todo se ha puesto más complicado, mis papás me llaman la atención sobre el cubrebocas y yo quiero ver a esta chica. ¿Cómo ves? ¿Qué puedo hacer? Saludos. Cuídese.

Israel, 20 años, estudiante



Querido Israel, si sales a la calle tienes que usar cubrebocas. Y si vas a acercarte a invitar a esta chica tienes que usar cubrebocas. Hoy sólo podemos estar de lejos y protegidos si no conocemos la salud de las personas. Entiendo que te guste la chava, pero no sabes si está saludable, así que tienes que protegerte y protegerla a ella, porque el problema con el virus de actualidad es que hay gente contagiada, pero no tiene ningún síntoma y sí contagia, por eso

debemos usar cubrebocas todos. Con todas estas nuevas condiciones decide si vas

a acercarte a la chica para invitarla a salir. Podrías empezar por pedirle su número de

teléfono y enviarle mensajes.