Identifica las causas de una ruptura

Un divorcio no tiene nada de divertido; sin embargo, es algo que se ha hecho muy común en nuestra sociedad.

Y aunque la verdad es que a veces es la mejor solución para acabar con lo que te hace una persona miserable, nadie contrae matrimonio esperando pasar por un horrible divorcio, por eso deberías tener en cuenta los detalles, ya que según Carrie Cole, una reconocida terapeuta de parejas en el Centro de Bienestar para Parejas en Houston, son esas cosas las que indican serios problemas en una pareja.



No discutir lo suficiente. Cuando ambos no están de acuerdo con algo, lo natural sería tratar de resolverlo juntos o, al menos, expresar su descontento… por eso cuando todo lo que hacen es guardar silencio la rabia se acumula y al final terminan demostrando que no tienen la intención de poner esfuerzo en su relación. No se trata de pelear para demostrar que te importa, sino de evitar que la relación muera.



Esperar demasiado para arreglar las cosas. Piénsalo como una mancha en tu ropa, mientras más tiempo la dejes, más difícil será de remover luego… Ese es el gran problema de algunas parejas, ya que por evitar una discusión dejan pasar las cosas y no enfrentan los problemas que deben ser enfrentados lo antes posible, antes de que el daño sea más grande.



No saber cuándo terminar una discusión. Probablemente, el otro extremo de no discutir es llevar las discusiones demasiado lejos, por lo cual tienes que darte cuenta cuándo las discusiones no están llevando a nada y utilizarlas como una forma de resolver conflictos.



Fijar tu atención en todo lo que hace mal. Ninguna relación podrá ser saludable ni exitosa si estás enfocándote en todo lo negativo de una persona. Aunque no se lo digas todo el tiempo, el solo hecho de pensarlo puede llevar tu relación directo por la carretera al infierno. Comparar a tu pareja no tiene sentido, puesto que todas las parejas son distintas, y eso te ayuda a olvidar todas las cosas buenas, aquellas por las que elegiste pasar tu vida a su lado.



Poner siempre buena cara. Estás tratando de complacer, traicionando tus verdaderas emociones y además obligándote a esconder lo que de verdad piensas. Y lo peor de todo ¡es que es una respuesta que a veces sale de forma natural! Así que la próxima vez que tu pareja decida cambiar los planes que tenían para salir a comer juntos no respondas con una sonrisa rígida y falsa, expresa tus sentimientos con honestidad. De seguro pueden llegar a una buena solución juntos.



Conductas nocivas



Hablar mal a sus espaldas. En verdad, puede que no parezca nada malo, pero exponer problemas que no eres capaz de discuticonducta insanar con la persona directamente involucrada evidencia lo mal que están.



Jamás ponerte en el lugar del otro. Ponerse en los pies de tu pareja es la mejor forma de evitar problemas y, además, los conflictos que lentamente llevan a los divorcios.



Estar a la defensiva. Activar los mecanismos de defensa de la otra persona es una manera muy simple de llegar a discusiones que no servirán de nada.