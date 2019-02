Estimada Doctora Corazón, mi problema es que quiero tener una novia; mi padre me enseñó a ser caballeroso y si encuentras a alguien que me dé una oportunidad puede ser que podamos tener una bonita relación, aunque para eso necesitaríamos conocernos primero.



Me gustaría que me mandara un mensaje para que me dijera qué hacer y me hiciera conocer a una muchacha. Soy un caballero como no hay dos. Rommel, 50 años



Respuesta

Querido Rommel, “me hiciera conocer a una muchacha”, dices. Pues ojalá yo fuera mágica y pudiera concederte ese deseo. Si quieres conocer a alguien con quien compartir la vida tienes que aplicarte a buscar.



¿Dónde? En los ambientes que frecuentas, y si no tienes ambientes que frecuentar, entonces empieza a ver qué cosas te gustan para que salgas a buscarlas y tal vez ahí puedas conocer a esa pareja que añoras.



Te sugiero que entres a algún curso, en general siempre hay mas mujeres que hombres, así que tendrás de dónde escoger. Si las personas quieren conseguir algo, incluso pareja, se tienen que aplicar. la puerta de la casa no llega ni el amor ni el trabajo, hay que aplicarse a conseguirlos.