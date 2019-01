Borracho le es infiel a esposa con la prima  

Doctora Corazón, la Navidad la pasé con la familia de mi mamá donde llegaron otros familiares que viven lejos. Como a las cinco ya estaban todos bien borrachos y yo me puse a platicar con la esposa de mi primo. Como él estaba bien borracho, le propuse a ella que durmiera en el cuarto de arriba, pero nos ganó la calentura y tuvimos relaciones. El caso es que ella me escribió y me dijo que nos volviéramos a ver, porque le había gustado mucho. El problema es que esos mensajes los leyó mi esposa, se fue de la casa y quiere el divorcio. ¿Qué puedo hacer, cómo le explicó que sólo fue la calentura del momento?

Desesperado



Respuesta

Querido desesperado, aunque le expliques a tu esposa que fue la calentura del momento, ¡la engañaste con tu prima política! Lo único que puedes hacer es pedir perdón, no andar con “explicaciones” inaceptables. Una deslealtad es una deslealtad. Confía en que el tiempo ayudará a que ella se calme y considere el perdón. Cuando sea oportuno sugiere ir a terapia de pareja, si es que realmente te interesa retomar tu pareja. Padre de tus hijos siempre serás.