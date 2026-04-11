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Tres capturados por secuestro en Taulabé quedan con detención judicial

Alex Sánchez Suazo y Selvin Omar Martínez López, líder de la estructura criminal, no cumplieron ni la mitad de la condena por secuestro. Al salir, habrían reincidido al secuestrar a un niño

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