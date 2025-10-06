  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Tragedia captada en video: momento del accidente que acabó con los padres de periodista

Un trágico accidente ocurrido en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, cobró la vida de una pareja de esposos, padres de de la periodista Etny Uyoa.

Últimos Videos