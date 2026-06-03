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La promesa de venganza que antecedió a la gran masacre
Carlos Alexis Mencía, capturado el martes en La Ceiba, es el principal sospechoso de la masacre registrada el pasado 21 de mayo en una plantación de palma africana en Rigores, Colón
Redacción La Prensa
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Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 16:06
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