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La promesa de venganza que antecedió a la gran masacre

Carlos Alexis Mencía, capturado el martes en La Ceiba, es el principal sospechoso de la masacre registrada el pasado 21 de mayo en una plantación de palma africana en Rigores, Colón

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