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Juicio contra Gilbert Reyes continúa con desgarradores testimonios de familiares

Este día tuvo lugar el segundo día del juicio oral virtual contra Gilbert Reyes. Él fue acusado por la muerte de su expareja Dione Solórzano y sus dos amigas, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, hecho ocurrido en Islas de la Bahía

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