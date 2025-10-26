Mente Sana
Elecciones Honduras
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Honduras
San Pedro Sula
Mente sana
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
El último video del conductor de rapidito que murió al irse a hondonada en Cofradía
El terrible accidente vial ocurrió en la mañana de este domingo cuando la unidad de transporte se dirigía desde Cofradía hacia San Pedro Sula.
Redacción La Prensa
seguir +
26 de octubre de 2025 a las 14:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Tres supuestos asaltantes detenidos tras persecución en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
La policía busca a “alias Yessica”, sospechosa de liderar grupo que recluta menores en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía detecta cuatro bandas responsables de ola de asaltos en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Investigan quién asaltó el negocio del influencer Facundo Caballero
Redacción La Prensa
Sucesos
Prisión preventiva a empresario por amenazas a muerte contra dirigente garífuna
Redacción La Prensa
Sucesos
Así avanza la investigación en caso de pareja hallada sin vida en San Manuel, Cortés
Redacción La Prensa
Sucesos
Grave accidente: padre del periodista Luis Licona atropellado por motociclista que se dio a la fuga
Redacción La Prensa
Sucesos
¡Terrible! Hombre intenta raptar a una joven en El Porvenir y todo queda grabado en video
Redacción La Prensa
Sucesos
Autoridades hallan sustancia ilícita valorada en L8 millones
Redacción La Prensa
Sucesos
Entre lágrimas y oraciones, Omoa despide a los dos primos fallecidos
Redacción La Prensa
Sucesos
Padre de Jairo será capturado por grave delito contra su hija
Redacción La Prensa
Sucesos
En estado delicado 3 de los 4 niños internos en el Mario Rivas tras hecho vial en Omoa
Redacción La Prensa