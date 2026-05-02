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Zambrano arremete contra Zelaya y le pide retirarse de la política

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, arremetió contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien responsabilizó de la división política y social que, a su juicio, ha marcado al país en las últimas dos décadas.

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