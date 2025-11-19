Elecciones Honduras
Siete alcaldes con más de 16 años en el cargo buscan mantenerse en el poder
Tras varias décadas en el poder, siete alcaldes seis del Partido Liberal y uno del Partido Nacional buscan reelegirse en las elecciones de noviembre para continuar al frente de sus municipalidades
Redacción La Prensa
19 de noviembre de 2025 a las 16:11
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
