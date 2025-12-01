Elecciones Honduras
¿Qué sucede si Asfura y Nasralla llegan a un empate técnico?
La reñida contienda entre "Tito" Asfura y Salvador Nasralla hace que no exista claridad sobre quién será el próximo presidente de Honduras
Redacción La Prensa
seguir +
01 de diciembre de 2025 a las 14:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
