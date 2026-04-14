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¿Qué está pasando con el aumento del salario mínimo en Honduras?

Comisión tripartita sigue en sesión permanente; ajuste podría oscilar entre L500 y L1,200 mientras trabajadores resienten la inflación, y de lograr acuerdo en los próximos días entraría en vigor a partir del 1 de maypo

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