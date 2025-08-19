  1. Inicio
Padre Leopoldo Serrano se reunió con Salvador Nasralla en Tegucigalpa

El padre Leopoldo Serrano se reunió ayer con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrralla, en donde aseguraron fortalecer los valores de respeto y cooperación entre los ciudadanos y líderes políticos.

