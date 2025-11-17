  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Nasralla cuestiona efectividad del estado de excepción y propone un nuevo enfoque de seguridad

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reiteró su postura crítica sobre la continuidad del estado de excepción y aseguró que la medida “no ha funcionado”, al señalar que no ha logrado traducirse en mejoras reales en la seguridad ciudadana.

Últimos Videos