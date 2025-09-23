MP inicia capturas de funcionarios municipales acusados de corrupción

El Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Policía Nacional, ejecutó este martes las primeras capturas contra ex y actuales funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, señalados de integrar una red de corrupción que habría causado un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras.