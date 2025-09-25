  1. Inicio
Líderes y bases liberales piden frenar la persecución política

Ataviados con camisas blancas, banderas rojas y figuras de pollos, unas cuatro mil personas apoyaron al edil y a los funcionarios que están tras las rejas por la denunciada persecución política.

