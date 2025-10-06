  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Honduras recuerda a Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú con emotivo homenaje

Kevin Pérez se lanzó a las aguas al rescate de dos niños. Logró salvar a uno, pero al intentar auxiliar al segundo fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. El cuerpo de Elvis aún no es encontrado.

Últimos Videos