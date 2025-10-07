  1. Inicio
Honduras bajo alerta por intensas lluvias y deslizamientos

En los últimos 15 días, las lluvias que han afectado el territorio nacional han generado impactos significativos, incluyendo daños estructurales, víctimas mortales y comunidades incomunicadas, situación que mantiene en constante monitoreo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

